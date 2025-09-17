Close Menu
    Concejal del MAS vincula a cocaleros del Chapare y campesinos con protección al narcotráfico

    Rocio Chavez
    Bloqueos en el chapare /Imagen de referencia/ Foto: Los Tiempos
    Bloqueos en el chapare /Imagen de referencia/ Foto: Los Tiempos

    El concejal del Movimiento Al Socialismo (MAS) en Cochabamba, Joel Flores, afirmó este miércoles que algunas acciones del narcotráfico en el Chapare y en zonas rurales son protegidas por cocaleros y campesinos que responden al ala evista. Según el legislador, esta situación se debe a la falta de presencia del Estado en esas regiones.

    “Lo que se ve es que campesinos, que forman parte de las federaciones del trópico, están involucrados en este ilícito. Por eso no permiten la presencia del Estado a través de la Policía”, declaró Flores.

