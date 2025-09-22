Concejal denuncia irregularidades en autorización de la fiesta del Colegio Saracho en Oruro

La concejal orureña Nilda Fernández denunció irregularidades en la autorización de la fiesta realizada el fin de semana en el Colegio Juan Misael Saracho, donde falleció una menor por una avalancha humana. La autoridad municipal señaló que este tipo de eventos no están autorizados para ninguna unidad educativa y aun así se advirtió un pago de Bs 300 a la Unidad de Espectáculos Públicos de la alcaldía para el desarrollo del evento.

“Si se autoriza y se firma, pero no existe la carpeta de la autorización y está el sello de la Unidad de Espectáculos Públicos (…) hemos verificado que la carpeta está incompleta, la solicitud se realizó el 18 de septiembre y no se ha concluido el trámite correspondiente”. Añadió que los pasos para autorizar eventos incluyen el contrato con el grupo musical, la autorización de Sobodaycom, un contrato de seguridad privada y el plan de evacuación para los asistentes.

