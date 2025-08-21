Close Menu
    Concluye el cómputo en Cochabamba: se impone el voto nulo y en los válidos gana el PDC

    Rocio ChavezBy 1 Min Read

    En Cochabamba concluyó el conteo de votos con un total de 6.346 actas computadas, donde el voto nulo se impuso con el 33,31%. Entre los votos válidos, el Partido Demócrata Cristiano (PDC) logró el primer lugar con 28,62%, mientras que Alianza Libre obtuvo el tercer puesto con 28,14%. En las provincias consideradas bastión político del evismo como la región de Carrasco, los votos nulos alcanzaron el 73,03%, aunque en los válidos la ventaja fue para Alianza Popular de Andrónico Rodríguez con 45,99%, seguido del PDC con 30,06%. En el Chapare, el voto nulo llegó al 42,70% y en los válidos el PDC se impuso con 29,78%, dejando a Alianza Libre en segundo lugar con 25,84%.

    /// CM // COCHABAMBA ///.

