Condenan a ocho años de cárcel al exministro Parada por crédito del FMI; exautoridad califica el fallo de “vergonzoso”

Otras exautoridades fueron absueltas.

El Tribunal de Sentencia Penal, Anticorrupción y Contra la Violencia hacia la Mujer 6º de La Paz sentenció a ocho años de cárcel a José Luis Parada, exministro de Economía y Finanzas del gobierno de la expresidenta Jeanine Áñez. La condena fue por la gestión del crédito de 237 millones de dólares otorgado por el Fondo Monetario Internacional (FMI) en 2020, destinado a enfrentar la pandemia del coronavirus, sin la autorización del Poder Legislativo. En el mismo fallo, se declaró en rebeldía a Guillermo Aponte Reyes Ortiz, expresidente del Banco Central de Bolivia (BCB) y se le impuso una condena de cinco años de cárcel.

Óscar Navarro, exviceministro de Presupuesto durante el mismo gobierno, calificó el fallo como vergonzoso y aberrante. Según Navarro, no existió ningún daño económico.

/// APC // LA PAZ ///