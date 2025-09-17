Confeagro se declara en emergencia por la falta de combustibles y firma un pacto por la producción en Oruro

La Confederación Agropecuaria Nacional (Confeagro) se reunió este miércoles en la ciudad de Oruro, donde determinó declararse en estado de emergencia por la falta de combustibles y firmar el Pacto por la Producción junto a parlamentarios electos de la Alianza Libre ante la ausencia de los asambleístas del Partido Demócrata Cristiano (PDC). El presidente del sector, Klaus Frerking, informó que requieren al menos 380 millones de litros de diésel a nivel nacional hasta fin de año para garantizar la época de siembra.

“Tenemos cadenas productivas afectadas y deterioradas, como la del arroz. Se siembran 180 mil hectáreas de arroz y el 30% no se cosechó el año pasado”, afirmó a tiempo de señalar que varias cadenas productivas corren riesgo por la escasez de combustibles.

/// JSM // ORURO ///