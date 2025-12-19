Confederación de Choferes de Bolivia ejecutará paro con cierre de carreteras y no descarta ir al diálogo

La Confederación de Choferes de Bolivia determinó este viernes ejecutar un paro indefinido con cierre de carreteras a partir del día lunes, tras evaluar que las medidas de presión asumidas hasta el momento no generaron resultados. La dirigencia decidió suspender el ampliado nacional previsto y activar la protesta en todo el país, en demanda de la abrogación del Decreto Supremo 5503.

El ejecutivo nacional del sector, Lucio Gomes, señaló que el gremio no descarta asistir a una reunión con el Gobierno central, siempre que exista una convocatoria formal. “El comité nacional declara paro general a partir del día lunes hasta que el Gobierno dé una respuesta. Instruimos a las federaciones a cumplir esta determinación y estamos dispuestos a asistir a cualquier reunión con propuestas claras para la abrogación del decreto”, afirmó.

// JC /// COCHABAMBA ///