Confederación de Choferes enviará muestras de combustible a universidades para verificar su calidad

El secretario ejecutivo de la Confederación de Choferes de Bolivia, Lucio Gómez, informó este viernes que se instruyó a los afiliados de todo el país enviar muestras del combustible observado a las universidades estatales, con el objetivo de que sus laboratorios analicen la calidad de la gasolina. Gómez no descartó iniciar acciones penales contra las autoridades si se comprueban irregularidades.

“Vamos a hacer los análisis correspondientes en nuestras universidades del país, porque son creíbles, son nacionales, y estoy seguro de que ellos darán los fallos correspondientes sobre el tipo de gasolina que venden en los surtidores”, declaró el dirigente.

/// DPC // LA PAZ ///