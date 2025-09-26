Close Menu
    Confederación de Choferes enviará muestras de combustible a universidades para verificar su calidad

    Carlos Choque - dirigente de los transportistas en Oruro
    El secretario ejecutivo de la Confederación de Choferes de Bolivia, Lucio Gómez, informó este viernes que se instruyó a los afiliados de todo el país enviar muestras del combustible observado a las universidades estatales, con el objetivo de que sus laboratorios analicen la calidad de la gasolina. Gómez no descartó iniciar acciones penales contra las autoridades si se comprueban irregularidades.

    “Vamos a hacer los análisis correspondientes en nuestras universidades del país, porque son creíbles, son nacionales, y estoy seguro de que ellos darán los fallos correspondientes sobre el tipo de gasolina que venden en los surtidores”, declaró el dirigente.

