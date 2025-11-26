Confederación de panificadores rompe convenio con gobierno, prescinde de subvenciones y fija el precio del pan en Bs 0, 80

Concluyó el encuentro de la Confederación Nacional de Panificadores de Bolivia (Conapabol) determinando que el pan se incremente a 0,80 centavos la unidad. El representante del sector, Rubén Ríos, afirmó que el incremento aplica a todas las variedades de pan a nivel de las siete federaciones que comprenden a la confederación.

“Hemos sido más tolerantes y desde hoy estamos saliendo con 80 centavos en pan en todas sus variedades. No hay vuelta atrás, hemos roto el convenio, nosotros como sector no queremos más subvención, no queremos tener esa situación de persecución a ningún ejecutivo”, dijo.

/// GPP // LA PAZ ///