    Confederación nacional de chóferes de Bolivia definirá mañana tarifa provisional de pasajes interdepartamentales

    Bloqueos en Cochabamba
    El máximo dirigente de la Confederación Nacional de Chóferes de Bolivia, Lucio Gómez, informó este lunes que no se logró consensuar una nueva tarifa del transporte interdepartamental en la reunión sostenida con el Viceministerio de Transporte y la Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes (ATT). Ante la falta de acuerdo, se convocó a un nuevo encuentro para mañana, donde se prevé establecer una tarifa provisional.

    “Se determinó buscar un pasaje transitorio de acuerdo al porcentaje que el mismo gobierno dictaminó, ojalá esto pueda arreglarse en la reunión de mañana”, sostuvo.

