Confirman tercer fallecido por los enfrentamientos en Cotapachi

Richard C.R, funcionario de la alcaldía de Colcapirhua de 47 años de edad falleció este viernes al promediar las 18:00 en el Hospital Adela Amaya de Cochabamba, tras haber resultado herido en el primer enfrentamiento registrado en Cotapachi. La información fue confirmada por la directora del hospital, Adela Amaya, a Fides Cochabamba. Con su deceso, ya suman tres las víctimas fatales por los conflictos en esa zona.

«Es un paciente que cursaba con un trauma de hígado, motivo por el que había ingresado tres veces a quirófano; sin embargo, la situación se ha complicado por un choque hipovolémico y ha presentado fallas orgánicas múltiples», aseveró.

/// COCHABAMBA ///