Conforman comisión interinstitucional para resarcir daños por mala calidad de combustible

Este miércoles, autoridades del Gobierno, propietarios de estaciones de servicio, representantes de la Cámara Automotriz de Bolivia y choferes afiliados a la Federación de Transportistas Chuquiago Marka de La Paz formaron una comisión interinstitucional con el objetivo de hacer seguimiento a las denuncias sobre la mala calidad del combustible, la afectación del carburante al parque automotor y al servicio de transporte.

“Primero, hacer seguimiento a los reclamos que presentó la Federación de Transportistas Chuquiago Marka, para que, en el marco de los acuerdos que ellos han arreglado con la ANH y YPFB, estos reclamos puedan seguir su curso y se cumplan con los acuerdos que se establecieron. Nosotros, desde el Viceministerio, vamos a hacer el seguimiento a la conclusión de estos acuerdos para lograr el resarcimiento que el sector transportista está buscando”, sostuvo el viceministro de Defensa del Consumidor, Jorge Silva.

// DP /// LA PAZ ///