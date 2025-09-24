Congelan cuentas del Ministro de Minería y ejecutivos de Comibol por incumplir preservación del Cerro Rico

Alberto Pérez, presidente del Comité Cívico Potosinista (Comcipo), informó este miércoles en contacto con Radio Fides que se congelaron las cuentas bancarias de Alejandro Santos Laura, ministro de Minería y Metalurgia, de Reynaldo Pardo Fernández, presidente ejecutivo interino de Comibol, y de Iván Guillermo Fuertes Quispe, gerente general interino de Comibol en Potosí. Según Pérez, esta decisión se tomó porque las autoridades no ejecutaron el POA destinado a preservar el Cerro Rico, lo que provocó hundimientos en la superficie.

“El congelamiento fue ordenado por la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia. En ningún momento se activó el tema de gastos, no salieron los recursos para realizar la preservación ni los trabajos necesarios para evitar la destrucción del cerro”, declaró Pérez.

/// DQ // POTOSÍ ///