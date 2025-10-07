Congreso de la COB: fabriles advierten con medidas pese a que no hay propuestas electorales para eliminar normas laborales

El trabajo de las comisiones del Congreso de la Central Obrera Boliviana (COB) se retomará a las 16:00 con el objetivo de continuar el proceso para elegir a un nuevo ejecutivo en reemplazo de Juan Carlos Huarachi. Durante el encuentro, el sector fabril, representado por Mario Trino, advirtió con movilizaciones y acciones en defensa de los derechos laborales si el próximo gobierno intenta modificar o anular las conquistas logradas por los trabajadores.

“Como trabajadores, a la cabeza de la COB, vamos a seguir peleando, porque hoy en día hay amenazas y tal vez quieran eliminar nuestras leyes y decretos que existen en favor de los trabajadores”, sostuvo Trino. Sin embargo, hasta el momento, ninguno de los partidos que participarán en la segunda vuelta electoral planteó propuestas para eliminar este tipo de normas.

/// JCP // PANDO ///