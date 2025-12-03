Close Menu
    Radio online
    miércoles, diciembre 3
    Política

    Conozca las fases y el cronograma del proceso para la selección, elección y designación de nuevos vocales del TSE

    Rocio ChavezBy 1 Min Read
    Tribunal Supremo Electoral (TSE) Foto: LA RAZÓN
    Tribunal Supremo Electoral (TSE) Foto: LA RAZÓN

    El presidente Rodrigo Paz promulgó este miércoles la Ley de Régimen Excepcional y Transitoria para la Elección de los nuevos vocales del Tribunal Supremo Electoral (TSE). La Asamblea Legislativa Plurinacional aprobó la norma con el apoyo de todas las fuerzas políticas a fin de asegurar la realización de las elecciones subnacionales previstas para marzo de 2026.

    El mandatario reconoció que la ley fija plazos ajustados y explicó que, por ese motivo, el proceso de selección de las nuevas autoridades se simplifica. Señaló que la norma permitirá que los vocales asuman sus funciones dentro del tiempo establecido.

    /// GPP // LA PAZ ///

    Facebook Comentarios

    Share.

    Artículos relacionados

    Leave A Reply