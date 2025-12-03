Conozca las fases y el cronograma del proceso para la selección, elección y designación de nuevos vocales del TSE

El presidente Rodrigo Paz promulgó este miércoles la Ley de Régimen Excepcional y Transitoria para la Elección de los nuevos vocales del Tribunal Supremo Electoral (TSE). La Asamblea Legislativa Plurinacional aprobó la norma con el apoyo de todas las fuerzas políticas a fin de asegurar la realización de las elecciones subnacionales previstas para marzo de 2026.

El mandatario reconoció que la ley fija plazos ajustados y explicó que, por ese motivo, el proceso de selección de las nuevas autoridades se simplifica. Señaló que la norma permitirá que los vocales asuman sus funciones dentro del tiempo establecido.

/// GPP // LA PAZ ///