    miércoles, diciembre 24
    Economía

    Conozca los nuevos precios del transporte público en La Paz y El Alto

    Rocio Chavez
    Transporte en El Alto /Foto: Noticias Bolivia
    Las autoridades de los municipios de La Paz y El Alto definieron este miércoles tarifas transitorias para el transporte público tras sus respectivas reuniones con el sector.

    En el caso de la sede de gobierno el alcalde, Iván Arias, anunció los siguientes nuevos costos:

    Minibuses:

    • Tramo Corto: Bs 3
    • Tramo largo: Bs 3.50
    • Micros tarifa única: Bs 2,50
    • Trufi vecinal: Bs 2.50
    • Trufi zonal: Bs 3
    • Trufi tramo largo: Bs 4
    • Trufi tramo extralargo: Bs 4.50

    En cuanto al PumaKatari, la municipalidad mantendrá los costos hasta enero, mes en el cual se abrirá el análisis en cuanto a las tarifas.

    Ciudad de El Alto

    Esta mañana la alcaldesa Eva Copa alcanzó importantes acuerdos con el trasporte estableciendo la siguiente banda tarifaria:

    • Minibuses tramo corto: Bs 2
    • Minibuses tramo largo: Bs 2.50
    • Trufis: Bs 2,50
    • Micros: Bs 2

