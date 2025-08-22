Close Menu
    Radio online
    viernes, agosto 22
    Seguridad

    Consejo de la Magistratura abre posibilidad de auditorías en los casos “El Porvenir” y EBA

    Rocio ChavezBy 1 Min Read
    Leopoldo Fernandez - Exprefecto de Pando y Jeanine Áñez expresidenta de Bolivia
    Leopoldo Fernandez - Exprefecto de Pando y Jeanine Áñez expresidenta de Bolivia

    El presidente del Consejo de la Magistratura, Manuel Baptista, abrió este viernes la posibilidad de realizar auditorías en los casos “El Porvenir” y EBA, que involucran al exprefecto de Pando, Leopoldo Fernández, y a la expresidenta Jeanine Áñez respectivamente. Esta declaración se da luego de que la justicia anulara el proceso ordinario contra Fernández y surgiera la opción de iniciar un juicio de responsabilidades contra Áñez en lugar de un proceso ordinario. Baptista explicó que, si se identifican irregularidades en los procesos, se actuará en consecuencia. “Si se han cometido vulneraciones al debido proceso, si ha habido detenciones indebidas o si hay alguna situación que vulnere las garantías de alguna de las partes en el proceso, nosotros como estamos en la facultad de realizar auditorías correspondientes”, afirmó.

    /// EUC // CHUQUISACA ///

    Facebook Comentarios

    Share.

    Artículos relacionados

    Leave A Reply