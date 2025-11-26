Consejo de la Magistratura acompañará auditorías a salas constitucionales tras alejamiento de autoprorrogados

El presidente del Consejo de la Magistratura, Manuel Baptista reveló este miércoles que el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) con los magistrados autoprorrogados impidió el funcionamiento de este ente administrativo en sus atribuciones de sanciones disciplinarias a jueces, convocatorias públicas, actuando fuera del debido proceso y la Constitución. La autoridad anunció una investigación a vocales del Beni que se prestaron para impedir la elección judicial general del año pasado.

“Recordarán que en el Beni se ha dispuesto lo que estamos viviendo ahora, que las elecciones judiciales no se lleven a cabo de manera total sino parcial”, manifestó.

