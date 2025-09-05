Constatan deterioro del Cerro Rico de Potosí y piden acciones urgentes al Gobierno

Este viernes, Fides Potosí acompañó a la asambleísta departamental Azucena Fuertes en una inspección a la cúspide del Cerro Rico para verificar su estado actual. Durante la visita, se evidenció un deterioro avanzado en la estructura del cerro, con desprendimientos de roca. “Por esta área es peligroso porque literalmente está como el cascarón de un huevo, mientras hacemos estas declaraciones sigue el colapso, sigue cayendo roca como un embudo solo por el viento”, advirtió la legisladora.

Ante esta situación, se hizo un llamado al Gobierno y a las autoridades competentes para que adopten medidas efectivas y urgentes a fin de evitar un colapso mayor y para preservar la vida de los mineros que trabajan en interior mina.

/// GC // POTOSÍ ///