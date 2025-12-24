Construcción en crisis: la minería absorbe obreros con sueldos superiores a Bs 200 bolivianos por día

El sector de la construcción en Potosí atraviesa una parálisis debido a la migración de trabajadores hacia los centros mineros, donde los jornales diarios alcanzan entre Bs 250 y Bs 300 bolivianos. Esta situación se explica por el repunte en la cotización de los minerales, lo que genera una competencia salarial que las empresas constructoras no pueden igualar, informó hoy David Velasco, expresidente de la Cámara Departamental de la Construcción (Cadeco).

“Está ocurriendo el fenómeno del 2008 y 2014, cuando la minería repuntó en el precio de los minerales, tal como ocurre ahora, lo que acaba con la mano de obra; la minería puede pagar cifras altas, al contrario de las empresas constructoras (…) Antes el jornal estaba en 120 bolivianos, hoy no encontramos por menos de 200, mientras la minería paga 250”, afirmó.

