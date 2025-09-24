Close Menu
    miércoles, septiembre 24
    Sociedad

    Contaminación minera y falta de políticas amenazan a los lagos Poopó y Uru Uru

    Rocio ChavezBy 1 Min Read
    Pruebas para detectar contaminación en las aguas del Lago Poopó
    Pruebas para detectar contaminación en las aguas del Lago Poopó

    Un conversatorio organizado este miércoles por el Centro de Ecología y Pueblos Andinos (CEPA) en Oruro reveló que la contaminación minera y la ausencia de políticas efectivas para la preservación continúan poniendo en riesgo a los lagos Poopó y Uru Uru. Pese a que uno de estos fue declarado zona de desastre, las acciones para su cuidado fueron escazas y no lograron frenar el deterioro.

    “Son como charcos de agua y ya no se puede hacer actividades de pesca. Necesitamos obras hidráulicas para tratar de conservar una parte del lago Poopó, esa era la propuesta, ya que no vamos a recuperar el 100%”, explicó el director del CEPA, ingeniero Limbert Sánchez.

    /// JSM // ORURO ///

