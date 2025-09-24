Contaminación minera y falta de políticas amenazan a los lagos Poopó y Uru Uru

Un conversatorio organizado este miércoles por el Centro de Ecología y Pueblos Andinos (CEPA) en Oruro reveló que la contaminación minera y la ausencia de políticas efectivas para la preservación continúan poniendo en riesgo a los lagos Poopó y Uru Uru. Pese a que uno de estos fue declarado zona de desastre, las acciones para su cuidado fueron escazas y no lograron frenar el deterioro.

“Son como charcos de agua y ya no se puede hacer actividades de pesca. Necesitamos obras hidráulicas para tratar de conservar una parte del lago Poopó, esa era la propuesta, ya que no vamos a recuperar el 100%”, explicó el director del CEPA, ingeniero Limbert Sánchez.

/// JSM // ORURO ///