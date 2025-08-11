Continúa el desabastecimiento de diésel en Riberalta; transportistas esperan solución con el próximo gobierno

El ejecutivo del transporte libre del municipio de Riberalta, en el departamento de Beni, Jesús Azurduy, informó que el desabastecimiento de combustible, especialmente diésel, persiste y continúa afectando tanto al sector del transporte como al productivo. Señaló que, pese a la gravedad del problema, aún no se brindan respuestas y soluciones concretas. Ante la proximidad de las elecciones hay expectativa sobre las acciones del próximo. “Hasta el momento seguimos con este tema preocupante del diésel y no sé hasta cuándo vamos a seguir así, y seguramente hay la perspectiva de que el nuevo gobierno dé solución, pero de momento seguimos perjudicados”, afirmó.

/// ED // BENI ///