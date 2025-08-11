Close Menu
    Continúa el desabastecimiento de diésel en Riberalta; transportistas esperan solución con el próximo gobierno

    Rocio Chavez
    Diesel y gasolinera /Imagen de referencia/
    El ejecutivo del transporte libre del municipio de Riberalta, en el departamento de Beni, Jesús Azurduy, informó que el desabastecimiento de combustible, especialmente diésel, persiste y continúa afectando tanto al sector del transporte como al productivo. Señaló que, pese a la gravedad del problema, aún no se brindan respuestas y soluciones concretas. Ante la proximidad de las elecciones hay expectativa sobre las acciones del próximo. “Hasta el momento seguimos con este tema preocupante del diésel y no sé hasta cuándo vamos a seguir así, y seguramente hay la perspectiva de que el nuevo gobierno dé solución, pero de momento seguimos perjudicados”, afirmó.

