Contrabandistas rebasan controles en Coipasa y alcalde advierte ingreso masivo de chutos pese controles

El deceso de una persona que intentaba ingresar con un vehículo indocumentado al país no frenó el paso de contrabandistas hacia el territorio nacional, especialmente en el sector del salar de Coipasa. El alcalde municipal, Ismael Pérez, informó este lunes a Fides Oruro que, pese al anuncio del Gobierno sobre el refuerzo de controles, la actividad ilegal rebasó los operativos de resguardo debido a que los contrabandistas encuentran diferentes modos para internar mercadería ilegal.

“Buscan otras vías alternas donde pueden ingresar fácilmente, y en eso tendría que tomar cartas en el asunto el Gobierno central, a la cabeza de las autoridades que corresponden. Nos malogran los caminos que con sacrificio hacemos mantenimiento con nuestros recursos”, señaló.

