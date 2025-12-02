Contracabol convoca ampliado nacional para debatir el precio de la carne de res y medidas para evitar encarecimientos

Este martes desde Cochabamba, el ejecutivo general de la Confederación Nacional de Trabajadores en Carne de Bolivia (Contracabol), Isidoro Rocabado, cuestionó las declaraciones del presidente Rodrigo Paz y señaló que la máxima autoridad del país desconoce los precios actuales de la carne de res. El sector envió una nueva nota al mandatario solicitando una reunión para discutir el cese de las exportaciones de carne, con el objetivo de garantizar el abastecimiento interno y nivelar los costos en el mercado nacional.

«Continúa la subida de precios en el mercado nacional y, si bien el gobierno ha priorizado el tema del dólar, del combustible (…) el tema carne nunca ha rebajado y sigue manteniendo el precio (alto)», afirmó a tiempo de confirmar que el sector llevará adelante un ampliado en La Paz el próximo 8 de diciembre donde se podrían activar medidas de presión.

/// JCH // COCHABAMBA ///