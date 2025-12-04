Contracabol denuncia que ganaderos provocan la subida del precio de la carne por priorizar la exportación

Isidoro Rocabado, ejecutivo de la Confederación de Trabajadores en Carne de Res, denunció este jueves que ganaderos de Santa Cruz acopian ganado y generan desabasteciendo el mercado interno, lo que incide en el incremento del precio de la carne. El dirigente anunció que el sector presentará un proyecto de ley después de reunirse con el Gobierno central, tras un ampliado previsto para el 8 de diciembre en La Paz.

“No hay una verdad sobre de dónde sube el precio de la carne; no es un intermediario, son los ganaderos quienes ponen los precios. También informar que el sector prepara una propuesta de ley, respetando las leyes constitucionales, en beneficio de la población”, afirmó.

// CM /// COCHABAMBA ///