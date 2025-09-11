Contrato a futuro compromete al BCB a entregar 8,4 toneladas de oro por pago anticipado

El gerente de Operaciones Internacionales del Banco Central de Bolivia, Oswaldo Quelali Nina, informó en Radio Fides que existe la figura de “contratos a futuro” mediante los cuales se reciben pagos anticipados por la venta de 8,4 toneladas de oro que deberán ser entregados a entidades en un plazo de un año. Para cumplir con esta entrega, el banco comprará el oro en el mercado interno y lo acumulará durante ese tiempo, aclaró que no utilizarán las reservas de oro actuales para esta operación.

Además, explicó que el año pasado el BCB adquirió 14 toneladas de oro y prevé comprar alrededor de 16 toneladas en 2025. “Ocho toneladas se van a entregar a estos contratos a futuro con el margen suficiente para cumplir con estas operaciones”, dijo.

