Control Social de Trinidad declara emergencia por falta de medicamentos, personal e insumos en centros de salud

En la ciudad de Trinidad, alrededor de 24 centros de salud se declararon en estado de emergencia y demandan la dotación de medicamentos, insumos, infraestructura y personal para atender a la población. La representante de Control Social, Felipa Ruiz, señaló que la falta de contratación de profesionales provocó deficiencias en la atención médica.

Durante una visita a uno de estos centros, el alcalde de la capital beniana, Cristhian Camara, fue increpado por concejales y funcionarios, quienes le reclamaron por las carencias.

“Falta de insumos, medicamentos, infraestructura, reactivos, el tema del servicio de agua, falta de material de escritorio. Es el jefe médico y el personal de salud quienes ponen de su bolsillo para suplir estas necesidades”, manifestó.

