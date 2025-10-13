Cooperativa minera exige espacios para migrar del Cerro Rico y Gobernación busca consenso para proyecto de preservación

El representante de la cooperativa minera 10 de Noviembre en el departamento de Potosí, Jorge Mamani, sostuvo este lunes que aún cuentan con tres secciones de trabajo sobre la cota 4.400 del Cerro Rico y que todavía no iniciaron el proceso de migración hacia otras áreas de explotación, ya que las autoridades del Estado y las instancias mineras no les asignaron nuevos espacios de trabajo.

Por su parte, el gobernador de Potosí, Marco Copa, reiteró su llamado a las instituciones que forman parte de la comisión interinstitucional para la preservación del monumento nacional con el objetivo de priorizar mesas técnicas y lograr la presentación de un diseño final genérico que cuente con el consenso necesario para resguardar a la montaña de plata.

/// GC // POTOSÍ ///