Cooperativas auríferas del norte de La Paz se declaran en emergencia por alza del diésel ULS

La Federación de Cooperativas Auríferas del Norte de La Paz se declaró en estado de emergencia por el incremento en el precio de la gasolina Premium y el diésel ULS. Este jueves, el máximo dirigente del sector, Efraín Silva, expresó su preocupación por el impacto económico que esta medida genera en la actividad minera.

“Nos sentimos golpeados con esta alza de precios. Hace un año que a nuestro sector no se nos da el diésel a costo subvencionado. Hemos sufrido alza de precios, ya que en principio nos decían que venderían el diésel disponible a Bs 6.32 y ha ido subiendo, ahora son Bs 8.85”, aseveró.

/// DPC // LA PAZ ///