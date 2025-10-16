Cooperativas mineras no saldrán del Cerro Rico ante oposición de comunidades a la migración

Esta jornada se llevó a cabo una reunión entre la Federación de Cooperativas Mineras (Fedecomin) Potosí y autoridades del departamento, donde el presidente del sector, Óscar Chavarría, afirmó que las comunidades que habitan las zonas de trabajo ofrecidas como alternativa a la explotación sobre la cota 4.400 del Cerro Rico se oponen al traslado. Según indicó, la falta de consenso impidió avanzar con la migración de actividades y por ello las cooperativas no dejarán el monumento nacional hasta que se socialice el proceso.
“Han maltratado a un ingeniero e ingeniera, e incluso trataron de hacer volar las movilidades con dinamitas, y entonces, no habiendo seguridad, se ha tenido que retornar. Si vamos a seguir a este paso, no habrá migración”, precisó.
/// GC // POTOSÍ ///
Facebook Comentarios