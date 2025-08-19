Close Menu
    Cooperativistas anuncian apoyo al binomio Paz – Lara en la segunda vuelta y exigirán libre importación de combustible

    Diesel y cooperativistas / Imagen ilustrativa /
    El presidente de la Federación Regional de Cooperativas Mineras Auríferas (Ferreco) y excandidato a senador por el Movimiento Al Socialismo (MAS), Eloy Sirpa, informó este martes que el sector respaldará al binomio del Partido Demócrata Cristiano (PDC), Rodrigo Paz y Edman Lara, en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales. Sirpa aclaró que la principal demanda del sector es que se garantice la libre importación de combustible. “Tiene que dejarnos importar, se ha visto cómo se incrementa (el costo) con los intermediarios”, afirmó.

