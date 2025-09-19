Cooperativistas de San Andrés piden al gobernador de Potosí convocar a diálogo para evitar conflictos en Andacaba

Cooperativistas y comunarios de la región de Andacaba, en el departamento de Potosí, enviaron este viernes una nota al gobernador Marco Antonio Copa solicitando que convoque a un diálogo entre los actores mineros respecto las denuncias de presunto avasallamiento en la zona. El objetivo del pedido es buscar una solución pacífica y evitar posibles enfrentamientos por el uso de las áreas de explotación.

Nicolás Mamani, representante del sector, explicó que plantearán una distribución equitativa de las áreas mineras entre cooperativistas y trabajadores asalariados. “Que se nos convoque a un diálogo entre partes: la empresa Andacaba, la cooperativa y mis autoridades originarias de San Andrés de Machaca, porque desde hace mucho tiempo atrás estamos en conflicto y hasta la fecha no se soluciona”, afirmó.

/// GC // POTOSÍ ///