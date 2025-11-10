Cooperativistas y sindicalizados rechazan la fusión del Ministerio de Minería con Hidrocarburos

Tras la decisión del presidente Paz de fusionar el Ministerio de Hidrocarburos con el de Minería, distintos sectores expresaron su rechazo este lunes. Argumentan que la minería de gran importancia para la reactivación económica del país y que debe conservar su propia cartera de Estado. Richard Caricari, presidente de la Federación Nacional de Cooperativas Mineras de Bolivia (FENCOMIN), exigió al nuevo gobierno designar una autoridad específica. “No nos tiene que hacer de lado. El sector cooperativo minero y sus asociados estamos molestos, es una falta de respeto”, afirmó.

Por su parte, Andrés Paye, secretario ejecutivo de la FSTMB, anunció medidas de presión. “Nosotros estamos en estado de emergencia ante esa medida. Llevaremos un comité ejecutivo y convocaremos a un ampliado nacional”, sostuvo.

// DP /// LA PAZ ///