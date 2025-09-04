Close Menu
    jueves, septiembre 4
    Sociedad

    COR El Alto pide cambiar la sede del congreso de la COB

    Rocio ChavezBy 1 Min Read
    Central Obrera Boliviana /COB/ Imagen de referencia
    El ejecutivo de la Central Obrera Regional (COR) de El Alto, Marcelo Mayta, informó en las últimas horas que pedirá el cambio de sede para el Congreso de la Central Obrera Boliviana (COB), previsto para inicios de octubre en la ciudad de Cobija, Pando, donde se elegirá una nueva mesa directiva. Según explicó, su organización no está de acuerdo con que el evento se realice en Cobija debido a las dificultades logísticas que implica el traslado de las delegaciones, por lo que plantean que se realice en un lugar más accesible como La Paz.

