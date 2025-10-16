Crece el mercado negro de combustible en el Chapare y zonas rurales; diésel y gasolina se venden por sobre los Bs 12 el litro

En Cochabamba, el dirigente campesino evista Wilber Castellón denunció este jueves que incrementó el mercado negro de venta de combustible. Según explicó, en la región del Chapare y otras zonas rurales, tanto la gasolina como el diésel encarecieron su costo, llegando incluso a superar los Bs 10 por litro. Señaló que los productores se vieron obligados a comprar carburantes a precios elevados para continuar con su trabajo.

“Por la falta de abastecimiento de parte del Gobierno y por falta de control de la ANH. Es una responsabilidad del Gobierno tanto el desabastecimiento como el mercado negro”, sostuvo.

/// CM // COCHABAMBA ///