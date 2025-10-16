Close Menu
    Crece el mercado negro de combustible en el Chapare y zonas rurales; diésel y gasolina se venden por sobre los Bs 12 el litro

    Rocio ChavezBy 1 Min Read
    Contrabando / Combustible decomisado /Foto: Ministerio de Defensa/
    En Cochabamba, el dirigente campesino evista Wilber Castellón denunció este jueves que incrementó el mercado negro de venta de combustible. Según explicó, en la región del Chapare y otras zonas rurales, tanto la gasolina como el diésel encarecieron su costo, llegando incluso a superar los Bs 10 por litro. Señaló que los productores se vieron obligados a comprar carburantes a precios elevados para continuar con su trabajo.

    “Por la falta de abastecimiento de parte del Gobierno y por falta de control de la ANH. Es una responsabilidad del Gobierno tanto el desabastecimiento como el mercado negro”, sostuvo.

