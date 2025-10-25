Crecimiento del PDC en provincias y la participación electoral, factores clave del triunfo de Paz y Lara

La segunda vuelta electoral del 19 de octubre mostró un crecimiento sostenido del apoyo al Partido Demócrata Cristiano (PDC) en las provincias, en comparación con la primera ronda. Diversos analistas coinciden en que este respaldo territorial fue un factor decisivo en el triunfo de Rodrigo Paz y Edman Lara.

En la primera vuelta, el ausentismo superó el millón de votantes; en la segunda, llegó al 15 %. Aunque esta cifra es elevada, evidencia que la mayoría de los bolivianos mantuvo su compromiso con el ejercicio democrático y participó activamente en las elecciones.

El programador en sistemas Mauricio Foronda diseñó una plataforma digital que permite visualizar, mediante un mapa interactivo, los puntos donde cada fuerza política obtuvo más o menos apoyo. La herramienta facilitó el análisis de los resultados entre la primera y la segunda vuelta, mostrando un ascenso significativo del PDC en municipios rurales y en ciudades intermedias.

