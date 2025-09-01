CSUTCB analiza posición rumbo a la segunda vuelta y plantea voto libre para sus bases

El secretario general de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), Mario Seña, confirmó este lunes que la organización analiza su postura política frente a la segunda vuelta electoral del próximo 19 de octubre. Señaló que, por ahora, la decisión sobre el voto quedará en manos de cada campesino. “Esperemos llamar a un ampliado nacional en estos 15 o 20 días para que podamos analizar con las organizaciones de base, pero creo que la decisión será que cada uno pueda determinar por su propio pensamiento porque vemos que algunos de centro izquierda, centro derecha o de la derecha, nuestra ideología no concuerda con ellos”, afirmó.

/// EUC // CHUQUISACA ///