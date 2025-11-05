Close Menu
    Política

    CSUTCB evista advierte que tomará acciones tras la liberación de Añez

    Rocio ChavezBy 1 Min Read
    CSUTCB "evista" en proclamación de Ponciano Cruz como ejecutivo/ Foto: Opinión Bolivia
    La Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB) de la facción evista advirtió este miércoles que no se quedará de brazos cruzados tras conocerse la decisión de la justicia de liberar a la expresidenta Jeanine Añez. Feliciano Vegamonte, ejecutivo del sector anunció que tomarán acciones y exigió también la liberación de sus denominados presos políticos.

    “Pedimos que se haga justicia por los más de 36 muertos en su gobierno, un gobierno de facto que rompió el orden constitucional. Nosotros no nos quedaremos callados. Así como liberaron a asesinos golpistas, exigimos que se libere a nuestros hermanos”, sostuvo.

