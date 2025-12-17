CSUTCB evista buscará nuevo candidato para la Gobernación de Cochabamba

El ejecutivo de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB) evista, Feliciano Villamonte, informó este miércoles que la organización buscará a otra figura para la Gobernación de Cochabamba, tras la decisión del exdiputado Héctor Arce de declinar su candidatura para las elecciones subnacionales de marzo de 2026.

“Vamos a buscar a otro candidato o candidata. Estamos en proceso de buscar estrategias para garantizar la participación de nuestros candidatos y en su momento se hará conocer la sigla con la que participarán en alianza”, detalló.

/// JCH // COCHABAMBA ///