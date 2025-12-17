Close Menu
    CSUTCB evista buscará nuevo candidato para la Gobernación de Cochabamba

    Evo Pueblo evismo Evo Morales /Imagen Ilustrativa/
    El ejecutivo de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB) evista, Feliciano Villamonte, informó este miércoles que la organización buscará a otra figura para la Gobernación de Cochabamba, tras la decisión del exdiputado Héctor Arce de declinar su candidatura para las elecciones subnacionales de marzo de 2026.

    “Vamos a buscar a otro candidato o candidata. Estamos en proceso de buscar estrategias para garantizar la participación de nuestros candidatos y en su momento se hará conocer la sigla con la que participarán en alianza”, detalló.

