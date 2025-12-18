Cuatro alcaldes del eje central envían carta al presidente pidiendo reunión por eliminación de subsidio a combustibles

Los alcaldes de La Paz, El Alto, Cochabamba y Santa Cruz enviaron este jueves una carta al Presidente Rodrigo Paz solicitando una audiencia para conocer los fundamentos técnicos y las acciones paliativas frente a la eliminación de la subvención de combustibles. La misiva busca garantizar que las medidas del Gobierno no afecten de manera desproporcionada a la población, especialmente al sector del transporte público.

El alcalde de La Paz, Iván Arias, señaló en conferencia de prensa que estas ciudades son las más afectadas por la medida y que es fundamental que el Gobierno explique cómo protegerá la economía popular.

Asimismo, denunció que algunos transportistas aprovechan la situación para incrementar hasta un 100% el precio del pasaje, cuando la incidencia de la gasolina en sus costos no supera el 30%. Por ello, la Alcaldía, junto con el apoyo de la Policía, implementará controles inmediatos para asegurar que se respeten las tarifas establecidas en las resoluciones ejecutivas 120, 20 y 21.

