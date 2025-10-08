Cuatro comunidades de Villazón denuncian contaminación de río por aguas servidas desde Argentina

La Comisión de Minería y Medio Ambiente de la Asamblea Legislativa Departamental (ALD) de Potosí confirmó este miércoles que recibió denuncias de cuatro comunidades de la región fronteriza de Villazón. Las comunidades afirman que son afectadas por aguas residuales provenientes de La Quiaca, Argentina. Ante esta situación, una comisión de la ALD se trasladará mañana a la zona para evaluar los daños e iniciar proyectos que ayuden a mitigar los efectos.

“Esas aguas estarían desembocando al río, lo que estaría afectando en la producción, porque gracias a este río nosotros hacemos uso de esas aguas para riego, para poder producir las diferentes verduras que tenemos”, afirmó la asambleísta Silvana Baños.

/// GC // POTOSÍ ///