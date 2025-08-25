Cuatro municipios del norte de Potosí afectados por nevadas y lluvias

El secretario de Desarrollo Agropecuario de Potosí, Genaro Méndez, informó este lunes que las intensas nevadas y lluvias registradas en el departamento han afectado a los municipios de Caripuyo, Uncía, Llallagua y Chuquiuta, ubicados en el norte potosino. La autoridad también advirtió que las bajas temperaturas continuarán afectando la región. “Para el día de mañana el departamento potosino estará amaneciendo con 4 grados bajo cero y la región del sudoeste potosino está con temperaturas bajas de 7 a 9 grados bajo cero y el extremo sudeste está con temperaturas aún más bajas de 14 a 16 grados bajo cero”, indicó.

