Cuatro presidentes, siete cancilleres y 52 delegaciones llegarán al país para la transmisión de mando de Paz

La canciller del Estado, Celinda Sosa, confirmó este miércoles la llegada al país de los presidentes de Argentina, Paraguay, Chile y Ecuador para participar en la transmisión de mando del presidente electo Paz y del vicepresidente Edman Lara, prevista para este sábado 8 de noviembre. También informó que arribarán siete cancilleres y 52 delegaciones internacionales.

“Hicimos la entrega de invitaciones a varios gobiernos, estados y organismos internacionales que estarán llegando desde el viernes. También llegarán representantes de la Unión Europea, la ONU y otras entidades internacionales”, afirmó.

