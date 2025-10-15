Culmina el armado de más de 34 mil maletas electorales, el TSE pide apoyo por falta de combustible

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) terminó el armado de más de 34 mil maletas electorales e inició el proceso de traslado a los recintos en los nueve departamentos del país. Así lo confirmó el vocal del TSE, Tahuichi Tahuichi, quien explicó en las últimas horas que el material ya está listo para su distribución, pero advierten dificultades logísticas debido a la distancia de algunos recintos, que pueden requerir hasta tres días de viaje para llegar.

Tahuichi informó a Radio Fides que hay una emergencia en el TSE por la escasez de combustible, lo cual impide cumplir con el traslado total del material electoral. Señaló que enviaron una nota a la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) para que se dé prioridad en el abastecimiento de gasolina y diésel a los vehículos de los tribunales departamentales, con el fin de asegurar que todo el material llegue a tiempo a su destino.

/// APC // LA PAZ ///