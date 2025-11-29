Culturas analiza mecanismos para que la inversión del Estado en museo de Evo no se pierda

El gobierno del Movimiento Al Socialismo (MAS) invirtió alrededor de $us 7 millones en la construcción del museo de Evo Morales. Este espacio ubicado en Orinoca, Oruro, intentó reactivarse sin éxito durante la gestión del expresidente Luis Arce y continúa cerrado por falta de fondos para su mantenimiento y refacción.

Ante esta situación, el viceministro de Culturas y Folklore, Andrés Zaratti, informó que se evaluarán alternativas para recuperar la millonaria inversión estatal. “Se tiene que analizar la factibilidad de qué vamos a desarrollar, cómo vamos a hacer que una inversión del Estado no se pierda, y eso estará en función de la evaluación que tengamos”, afirmó.

/// DPC // LA PAZ ///