    Cusi considera que autoprorrogados buscan permanecer en el cargo para “ofrecerse” al futuro gobierno

    Rocio Chavez
    Magistrados autoprorrogados del TCP
    El exmagistrado del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), Gualberto Cusi, afirmó que este tribunal puede seguir trabajando sin los cinco magistrados autoprorrogados, habilitando únicamente a los cuatro elegidos en las elecciones judiciales de diciembre de 2023. En entrevista con Radio Fides, rechazó que las elecciones presidenciales estén en riesgo y acusó a los magistrados denunciados de haber recibido beneficios de los gobiernos del MAS, con la intención de continuar esa relación con las futuras autoridades ejecutivas.

