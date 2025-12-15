Daño económico de $us 2.595 millones confirma el fracaso de la industrialización del MAS, según diputado

El Gobierno de Rodrigo Paz reportó este lunes un daño económico al Estado de $us 2.595 millones por la creación de empresas públicas durante las gestiones del MAS. Al respecto, el diputado de la bancada Alianza Libre, José Luis Porcel, afirmó que estas cifras confirman el fracaso de la política de industrialización impulsada en los últimos años.

“No solo fracasó la industrialización, sino también la política de sustitución de importaciones. ¿Qué se sustituyó? Se habla de producir pasta dental, jaboncillos o encendedores, pero nada de eso se concretó, pese a que el país tiene materias primas. Es una barbaridad lo que pasa en el país, 20 años de corrupción y saqueo en nombre de la pobreza”, manifestó.

