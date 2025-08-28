Datos del Censo 2024: Arce destaca avances sociales y pide al próximo gobierno planificar con base en los nuevos datos

El presidente Luis Arce afirmó que los resultados del Censo de Población y Vivienda 2024 reflejan el impacto de las políticas públicas aplicadas en los últimos años e indica que deben servir para que el próximo gobierno planifique en función de las nuevas realidades del país. Señaló que será necesario garantizar una redistribución equitativa de recursos, responder a las nuevas demandas urbanas y rurales, y consolidar políticas en salud, educación, infraestructura y servicios básicos. “Los resultados que hemos obtenido hoy son muestra de nuestro proceso de cambio que han dado resultados al pueblo boliviano. El reciente proceso electoral nos deja una gran enseñanza, el pueblo boliviano reafirmó su compromiso con la democracia y con la defensa de un modelo y políticas que priorizan la justicia social y el desarrollo con soberanía”, aseveró.

/// GPP // LA PAZ ///