DDHH Chuquisaca denuncia que grupos irregulares generan conflictividad en el país

El presidente de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Chuquisaca, Freddy Giménez, se refirió este miércoles a los hechos de conflictividad registrados en los últimos días, incluido el fallecimiento de dos personas en Cochabamba y la agresión a policías en el Trópico. El representante señaló que estas situaciones deben ser controladas por la Policía, siempre midiendo el uso de la fuerza para evitar mayores daños.

“La violencia no se justifica venga de donde venga” y sostuvo que “esta herencia del MAS durante 20 años es la que estamos sufriendo todavía; hay grupos de choque, hay grupos irregulares y armados que están generando zozobra e intolerancia”, afirmó.

