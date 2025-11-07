De momento no existe ningún arraigo para las autoridades salientes

El fiscal general del Estado, Roger Mariaca, confirmó este viernes que las fiscalías departamentales no reportaron ninguna solicitud de arraigo contra las autoridades salientes del gobierno de Luis Arce. Sin embargo, aclaró que, si existe algún proceso pendiente en las fiscalías departamentales, este deberá ser activado de inmediato.

“Tenemos diferentes procesos que con seguridad han llegado a las fiscalías departamentales y son los fiscales departamentales o, en su defecto, los fiscales de materia quienes tendrán que determinar cierta actividad procesal que se tenga que realizar. (…) Para que haya un arraigo debe existir un proceso penal y, si existe un proceso penal, se puede activar una alerta migratoria”, declaró a Fides Santa Cruz.

