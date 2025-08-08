Debate presidencial organizado por el TSJ será el 11 de agosto con solo cinco candidatos confirmados

El presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Romer Saucedo, confirmó este viernes que cinco de los ocho candidatos presidenciales participarán en el debate convocado por esta instancia para el lunes 11 de agosto a las 20:00 en la ciudad de Sucre. Señaló que se invitó a todos los frentes políticos habilitados para las elecciones del 17 de agosto. En caso de ausencias, el TSJ ya anticipó que dejará un lugar vacío para evidenciarlo. “Candidato que no venga es porque no le importa la justicia y estará su vaso de agua y su silla. El país juzgará a los que no vengan”, afirmó Saucedo.

/// EUC // CHUQUISCA ///